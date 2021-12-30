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Диетолог Пигарёва раскрыла способы сэкономить на новогоднем столе

Советы эксперта помогут сохранению не только семейного бюджета но и здоровья. Многое "вредное" можно заменить на "домашнее", а значит, более натуральное.

30 декабря, 00:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Не только сэкономить, но и оздоровить меню новогодней ночи можно, например, вычеркнув из списка продуктов колбасу, считает заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова Юлия Пигарёва. Вместо бакалейного продукта,можно и в нарезку, и в салаты класть варёное мясо. Дорогую чёрную или красную икру можно заменить на икру минтая или палтуса.

"Это вкусный и полезный продукт, который по составу не уступает привычным, более дорогим аналогам. Но хотелось бы отметить, что для бутербродов стоит использовать не белый, а цельнозерновой хлеб", — советует Пигарёва в интервью агентству "Прайм".

Также онаа предлагает сэкономить на рыбе: купить не готовую малосольную, а целую и засолить самостоятельно, а оставшиеся части использовать для приготовления других блюд, например, ухи. Вместо зачастую вредной газировки можно изготовить дома морс или компот. А вместо десертов купить фрукты. Между тем, есть два пункта, не подлежащие экономии ни в коем случае.

Лучше не экономить:

  • На алкоголе. От некачественного могут быть проблемы со здоровьем разной степени тяжести. Поэтому лучше покупать его в проверенном месте.
  • На овощах. Зимой они дорогие и часто их не покупают, однако они должны занимать первое место на столе в Новый год.
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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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