Диетолог Пигарёва раскрыла способы сэкономить на новогоднем столе
Советы эксперта помогут сохранению не только семейного бюджета но и здоровья. Многое "вредное" можно заменить на "домашнее", а значит, более натуральное.
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Не только сэкономить, но и оздоровить меню новогодней ночи можно, например, вычеркнув из списка продуктов колбасу, считает заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова Юлия Пигарёва. Вместо бакалейного продукта,можно и в нарезку, и в салаты класть варёное мясо. Дорогую чёрную или красную икру можно заменить на икру минтая или палтуса.
"Это вкусный и полезный продукт, который по составу не уступает привычным, более дорогим аналогам. Но хотелось бы отметить, что для бутербродов стоит использовать не белый, а цельнозерновой хлеб", — советует Пигарёва в интервью агентству "Прайм".
Также онаа предлагает сэкономить на рыбе: купить не готовую малосольную, а целую и засолить самостоятельно, а оставшиеся части использовать для приготовления других блюд, например, ухи. Вместо зачастую вредной газировки можно изготовить дома морс или компот. А вместо десертов купить фрукты. Между тем, есть два пункта, не подлежащие экономии ни в коем случае.
Лучше не экономить:
- На алкоголе. От некачественного могут быть проблемы со здоровьем разной степени тяжести. Поэтому лучше покупать его в проверенном месте.
- На овощах. Зимой они дорогие и часто их не покупают, однако они должны занимать первое место на столе в Новый год.
Ранее Лайф писал, что гастроэнтеролог Ноев открыла секрет, как встретить Новый год и не потолстеть. Эксперт считает, что в действительности празднование с застольями у россиян продолжается 20 дней — от корпоративов до проводов года по старому календарю. А избавиться от набранных кило сложно.
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