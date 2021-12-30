Британский журналист Купер раскрыл правду об отношении Запада к Украине

Западные страны на протяжении последних 30 лет использовали Украину для достижения собственных целей. Такое мнение высказал журналист Райан Купер. Он уверен, что Незалежную Запад также использовал, чтобы нанести удар по России.

"Именно западные экономисты и правительства, находящиеся под сильным влиянием неолиберальной догмы, провели масштабную приватизацию украинских активов в первые постсоветские годы. Это привело к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции, от которой страна пока не оправилась", — отмечает Купер в своей статье для The Week.

Журналист пишет, что в 2008 году, когда разразившийся экономический кризис сильно ударил по Украине, ЕС "при скрытой поддержке США" предложил Киеву ничтожно малый и недостаточный кредит наряду с требованиями ввести режим жёсткой экономии. Уже в 2014 году поддерживаемые Западом украинские "организации и группировки" начали переворот, в результате был отстранён президент Виктор Янукович и было подписано соглашение с ЕС. Журналист уверен, что таким образом Запад неоднократно использовал Украину, чтобы нанести удар по России.

"Это высокомерие в сочетании с некомпетентностью НАТО распространяет на отношение к России и Украине. Заявленной целью создания альянса было противодействие Советскому Союзу и сдерживание распространения международного коммунизма", — уверен Купер.

Журналист также считает, что США и Западная Европа на самом деле не желают отправлять своих военнослужащих защищать Украину. Это, по мнению Купера, говорит о том, что на Западе конфликт на Украине считают незначительной проблемой на фоне роста влияния Китая, пандемии и других вещей.

"Вместо того чтобы прямо и честно признать этот факт, западные державы — и особенно США — постоянно отказываются сокращать свои потери, прекращать "подкалывать", раздражать Путина и стремиться к какой-то разрядке. Страдать от последствий будет Украина", — заключает автор.