В Пенсионном фонде рассказали, как в 2022 году расширят меры соцподдержки

К мерам социальной поддержки Пенсионного фонда России с 2022 года добавятся и те, которые в настоящее время назначаются органами социальной защиты и Рострудом. Об этом сообщили в самом ПФР.

Как отмечается, условия получения мер соцподдержки сохранятся, но гражданам станет проще получать выплаты: вместо них необходимые сведения в профильных ведомствах ПФР будет запрашивать сам. К тому же расширят и перечень каналов — кроме Пенсионного фонда можно будет обратиться в электронном формате через "Госуслуги".

Для нескольких категорий россиян в декабре произошла индексация пенсий. Повышение коснулось, в частности, граждан, отпраздновавших в ноябре 80-летний юбилей. Также тем, кто работал вплоть до августа сего года, но уволился в последний месяц лета, с 1 декабря 2021 года будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца. Подавшим заявления на перерасчёт надбавки к пенсии зачислят автоматически.

Страховые пенсии в начале 2022 года увеличатся на 5,9%. С апреля повысятся социальные — на 7,7%. В октябре начнётся индексация военных пенсий — их поднимут на 4%. Меры поддержки, которые Пенсионный фонд начнёт оказывать со следующего года, охватят более 2 млн человек. Общий объём выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 млрд рублей, сообщает ПФР.