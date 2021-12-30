Гинцбург анонсировал набор добровольцев для тестирования назальной вакцины от ковида

Для исследования назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции в России с 15 января начнут набор добровольцев. Как отметил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, планируется сформировать несколько групп — как вакцинированных, так и нет. Параллельно испытают и тест-систему по определению уровня антител после применения этого препарата.

"В процессе создания назальной формы основная сложность не саму вакцину создать, а разработать тест-систему и те маркеры, которые точно нам будут говорить о том, что уровень антител, клеток наши тест-системы точно выявляют и гарантируют, что этот уровень будет защитным", — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Он отметил, что тест-системы, конечно, понадобятся позже — по прошествии двух-трёх недель после вакцинации добровольцев. Самой большой сложностью будет набрать тех, кто не привит и не переболел.

Напомним, разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея было выдано Центру им. Н. Ф. Гамалеи Минздравом России в октябре 2021 года.