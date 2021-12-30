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МВД уточнило требования к допустимому оружию самообороны

Например, распылители газа не должны иметь форму, имитирующую боевые огнестрельные образцы.

29 декабря, 22:24
<p>Травматический пистолет "Оса". Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wasp_(non-lethal_weapon).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Травматический пистолет "Оса". Фото © Wikipedia

Министерство внутренних дел России подготовило технические ограничения для оружия самообороны, которое может выпускаться в стране или ввозиться из-за рубежа. Эти нормы будут обязательны к соблюдению. Пока они прописаны в проекте приказа ведомства.

В документе говорится о травматических и газовых пистолетах и револьверах, механических распылителях и аэрозольных устройствах, а также электрошокерах. Так, травматическое оружие не должно быть изготовлено из огнестрельного путём переделки, включать какие-то его части. А ещё нельзя, чтобы у него была конструкция, позволяющая производить такие переделки.

"Механические распылители, аэрозольные и другие устройства не должны иметь форму, имитирующую боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие. Они должны иметь яркую цветовую окраску отдельных деталей и механизмов", — приводит ТАСС цитату из проекта приказа.

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К электрошокерам есть ещё одно требование помимо упомянутых выше: у них должна быть маркировка с индивидуальным номером, причём исключительно на металлической детали.

Лайф сообщал, что ранее сенатор Цепкин призвал жёстче контролировать выдачу разрешений на оружие после стрельбы в МФЦ.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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