Российские бизнесмены, политики и топ-менеджеры одним словом попытались охарактеризовать, каким для них был 2021 год. Получился мини-словарь, описывающий уходящие — во многом непростые для страны — 12 месяцев.

Так, председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил РБК, что 2021 год для него — "Тяжёлый, но успешный". Владимир Верхошинский, главный управляющий директор "Альфа-банка": "Рекордный". Сергей Миронов, сопредседатель объединения "Справедливая Россия — За правду — Патриоты России": "Трудный". Дмитрий Сергеев, гендиректор "AliExpress Россия": "Возможности". Захар Прилепин, сопредседатель объединения "Справедливая Россия — За правду — Пенсионеры России": "Тягомотина". Штефан Дюрр, президент ГК "Эконива", и Алексей Васясин, гендиректор объединённой сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино": "Качели". Илья Сачков (арестован по подозрению в госизмене и сейчас находится в СИЗО; ответы редакции РБК передал его адвокат Сергей Афанасьев), основатель Group-IB: "Это нецензурное слово". Сергей Скуратов, владелец и гендиректор "Уральских авиалиний": "Победили". Ян Дюннинг, президент и гендиректор сети "Магнит": Great!

Были и те, кто не смог ограничиться одним словом. Так, Максим Акимов, гендиректор Почты России, объяснил, что для него 2021-й — это, очевидно, год прививки. "Первым коронавирусным вакцинам, в том числе нашему "Спутнику", уже полтора года, но именно в 2021-м всё набрало нормальную скорость. И надеюсь, не сбавит её — до хорошего коллективного иммунитета ещё тысячи и тысячи ампул. Так что призываю прививаться тех, кто ещё не", — сказал он.