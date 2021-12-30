От "победы" до "тягомотины": Российские бизнесмены и политики выбрали слова, описывающие этот год
Судя по характеристикам, 2021-й был очень разным. Одних сильно "качало" вверх и вниз, а другие называют его великим.
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Российские бизнесмены, политики и топ-менеджеры одним словом попытались охарактеризовать, каким для них был 2021 год. Получился мини-словарь, описывающий уходящие — во многом непростые для страны — 12 месяцев.
Так, председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил РБК, что 2021 год для него — "Тяжёлый, но успешный".
Владимир Верхошинский, главный управляющий директор "Альфа-банка": "Рекордный".
Сергей Миронов, сопредседатель объединения "Справедливая Россия — За правду — Патриоты России": "Трудный".
Дмитрий Сергеев, гендиректор "AliExpress Россия": "Возможности".
Захар Прилепин, сопредседатель объединения "Справедливая Россия — За правду — Пенсионеры России": "Тягомотина".
Штефан Дюрр, президент ГК "Эконива", и Алексей Васясин, гендиректор объединённой сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино": "Качели".
Илья Сачков (арестован по подозрению в госизмене и сейчас находится в СИЗО; ответы редакции РБК передал его адвокат Сергей Афанасьев), основатель Group-IB: "Это нецензурное слово".
Сергей Скуратов, владелец и гендиректор "Уральских авиалиний": "Победили".
Ян Дюннинг, президент и гендиректор сети "Магнит": Great!
Были и те, кто не смог ограничиться одним словом. Так, Максим Акимов, гендиректор Почты России, объяснил, что для него 2021-й — это, очевидно, год прививки. "Первым коронавирусным вакцинам, в том числе нашему "Спутнику", уже полтора года, но именно в 2021-м всё набрало нормальную скорость. И надеюсь, не сбавит её — до хорошего коллективного иммунитета ещё тысячи и тысячи ампул. Так что призываю прививаться тех, кто ещё не", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что врачи из Санкт-Петербурга подвели итоги года и рассказали о самом большом желании. Медики пожелали здоровья россиянам в следующем году, а также призвали доверять свою жизнь не чатам в Интернете, а профессионалам.
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