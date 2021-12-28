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Врачи из Санкт-Петербурга подвели итоги года и рассказали о самом большом желании

Медики пожелали здоровья россиянам в следующем году, а также призвали доверять свою жизнь не чатам в Интернете, а профессионалам.

28 декабря, 15:49
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Чтобы победить пандемию коронавирусной инфекции, людям необходимо объединить усилия. Об этом заявили медики, которым газета "Петербургский дневник" задала вопросы об итогах уходящего 2021 года.

В частности, журналисты задали вопросы "Какой для вас главный итог 2021 года?", "Что вы точно сделаете в 2022 году?", "Какие у вас пожелания на следующий год?". Так, главный врач питерской Клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев признался, что в большей степени ему запомнилось появление новых ковид-штаммов, которые способны поменять течение болезни. А в 2022 году, по его словам, планируется начало строительства новой больницы. "Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, больше радости и позитива в новом году!" — заключил Гусев.

В то же время главврач Городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий отметил, что главный итог уходящего года — завершение строительства нового корпуса медучреждения. "Будем заниматься лечением инфекции в нашем новом корпусе. Ещё постараюсь быть почаще с семьёй", — ответил он о планах на 2022 год. Стрижелецкий также пожелал россиянам реализовать свои мечты. А себе — вернуться к работе, то есть снова начать оперировать, врач соскучился по хирургии.

Хотя нагрузка у петербургских врачей в 2021 году была высокая, был госпитализирован каждый пациент, нуждавшийся в лечении в больнице. Медики смогли обеспечить их как амбулаторной, так и стационарной помощью, отметил председатель Комитета по здравоохранению Петербурга, кандидат медицинских наук Дмитрий Лисовец. В его планах на 2022-й — отметить 50-летний юбилей. Кроме того, дочь Лисовца в наступающем году окончит мединститут. Как он сам отметил, сейчас некоторые люди больше верят чатам в Интернете, нежели специалистам. Поэтому "пожелал доверия профессионалам".

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В 2021-м Госпиталь для ветеранов войн в Питере отпраздновал 75-летие. Кроме того, медучреждение провело международный конгресс, посвящённый гериатрической медицине. Также госпиталь после ремонта открыл "новое гериатрическое отделение на базе Центра для лечения жителей блокадного Ленинграда". Начальник медучреждения Максим Кабанов упомянул и новый корпус для пациентов с ковидом, который "в мирное время будет помогать в зависимости от нужд и направлений медицинской деятельности". Он рассказал, что в 2022 году хочет постараться выбраться с детьми в отпуск. Кабанов также надеется на конец пандемии в следующем году. А петербуржцам он пожелал здоровья: "Не болеть, друг друга поддерживать и, безусловно, прививаться!"

А главный врач Городской больницы № 20 в Санкт-Петербурге Татьяна Суровцева болела коронавирусом уже дважды, поэтому главный итог уходящего года для неё — это то, что она жива и здорова, а также возвращение к своей обычной работе. "Очень хочу, чтобы больница развивалась. Очень надеюсь внедрить новые технологии, высокотехнологичную медицинскую помощь. Наши молодые доктора всё умеют, хочется дать им новое оборудование, чтобы они развивались в профессиональном плане", — рассказала женщина. Вместе с тем Суровцева пожелала коллегам счастья и отметила, что самым главным является здоровье.

"На исходе 2021 года можно сделать вывод, что потерь было больше, больные были более тяжёлыми, над ними врачи работали, боролись за них длительное время. С трагедиями, с победами пришёл опыт, а с ним — обострённая интуиция. Теорию можно знать хорошо, наизусть, но интуиция, особенно среди медицинского персонала, приобретена за два года существенная. Сейчас более уверенно медики лечат таких пациентов и достигают больших результатов. Хотя тяжёлых больных много. Вакцинированные пациенты поступают, но всё-таки в средней степени тяжести. Летальных исходов среди привитых от CoViD-19 нет — это хороший симптом, он нам даёт надежду и уверенность, которая среди настоящих медиков была всегда, — уверенность в том, что вакцинация любому населению во все времена помогает выйти с меньшими потерями", — рассказала главврач Покровской городской больницы, герой труда Марина Бахолдина.

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Она отметила, что в 2022 году планирует ревакцинироваться, а также привить от коронавируса внуков. По её мнению, следующий год медики всё ещё будут работать в условиях пандемии. Вместе с тем Бахолдина пожелала людям любви, а также уважать самих себя и врачей, которые делают всё для сохранения жизни граждан.

Ранее эксперты ЭИСИ назвали главные политические события года. Как отметили аналитики, пандемия продолжает быть одним из основных факторов, влияющих на повестку, и в этом году она распространилась на парламентские выборы.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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