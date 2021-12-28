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Альбина Джанабаева и Дана Борисова стали подружками невест в шоу "Давай поженимся!"

В новогоднем выпуске также приняла участие и Алла Довлатова — радиоведущая поддерживала третью претендентку на сердце пилота Александра.

28 декабря, 15:39

Альбина Джанабаева, Дана Борисова © instagram.com

В съёмках шоу "Давай поженимся!" приняли участие певица Альбина Джанабаева и телеведущая Дана Борисова. На проект они пришли, чтобы поддержать невест. К звёздам также присоединилась радиоведущая Алла Довлатова. Новогодний выпуск можно посмотреть на сайте шоу.

Женихом стал 34-летний пилот-экстремал Александр. Подружкой первой невесты — Ульяны — стала Дана Борисова. Претендентке на сердце Александра телеведущая сказала: "Внешне симпатичный, Ульяна, ты у меня самая красивая! Мы с тобой подготовились, жених будет наш, это 100%. Теперь надо обаять ведущих".

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Невестку Анастасию поддерживала Алла Довлатова, а Юлию — Альбина Джанабаева. Звёздные подружки давали советы девушкам, подмечали плюсы и минусы жениха. Выпуск было решено разделить на две части. Так, выбор Александра станет известен телезрителям позднее. Причём в конце первой части Борисова выступила в образе Снегурочки, чтобы помочь невестке Ульяне со сценкой-сюрпризом.

Ранее Лайф писал, что экс-супруг Бородиной Курбан Омаров нашёл невесту в шоу "Давай поженимся!". Поддержать его на программу пришли первая жена и сын. Алла призналась, что не злится на бывшего возлюбленного, который ей изменял.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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