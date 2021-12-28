Альбина Джанабаева и Дана Борисова стали подружками невест в шоу "Давай поженимся!"

В съёмках шоу "Давай поженимся!" приняли участие певица Альбина Джанабаева и телеведущая Дана Борисова. На проект они пришли, чтобы поддержать невест. К звёздам также присоединилась радиоведущая Алла Довлатова. Новогодний выпуск можно посмотреть на сайте шоу.

Женихом стал 34-летний пилот-экстремал Александр. Подружкой первой невесты — Ульяны — стала Дана Борисова. Претендентке на сердце Александра телеведущая сказала: "Внешне симпатичный, Ульяна, ты у меня самая красивая! Мы с тобой подготовились, жених будет наш, это 100%. Теперь надо обаять ведущих".

Невестку Анастасию поддерживала Алла Довлатова, а Юлию — Альбина Джанабаева. Звёздные подружки давали советы девушкам, подмечали плюсы и минусы жениха. Выпуск было решено разделить на две части. Так, выбор Александра станет известен телезрителям позднее. Причём в конце первой части Борисова выступила в образе Снегурочки, чтобы помочь невестке Ульяне со сценкой-сюрпризом.