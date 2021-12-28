Малькевич — о внесении Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов: Лёд тронулся

Внесение Netflix ("Нетфликс") в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора означает, что стриминговая платформа согласилась играть по внятным и понятным правилам, соблюдая российские законы. Об этом в беседе с Лайфом сообщил первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он отметил, что пример "Нетфликса" вполне может стать показательным для других западных ресурсов, демонстрируя, что никаких "проблем и противоречий" для работы в России или неудобства для пользователей такая практика не сулит.

"С 1 января у нас вступает в силу закон о "приземлении" иностранных IT-компаний. То есть те крупные площадки, соцсервисы, которые работают в нашей стране и имеют определённое количество пользователей, должны открыть двери в свои представительства и жить по российским законам, уважать цифровые права наших граждан. То, что "Нетфликс" внесён в этот реестр, говорит о том, что компания готова играть по внятным, понятным правилам. И главное — что никаких здесь проблем, противоречий, сложностей нет ни для кого: ни для них, ни для пользователей", — сказал собеседник Лайфа.

Малькевич отметил, что российская сторона "много месяцев, если не сказать лет" требовала от представителей так называемого бигтеха, чтобы они уважительно относились к гражданам страны, где зарабатывают деньги.

"Лёд тронулся. Более-менее всё это заходит в такие цивилизованные рамки, и мы этому рады", — добавил он.

Ранее во вторник Роскомнадзор внёс американскую стриминговую платформу Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Теперь Netflix придётся выполнять те же требования, что и её российским конкурентам, а также компания может претендовать на предустановку приложений на ввозимую в Россию электронику (смартфоны и Smart TV).