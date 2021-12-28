Netflix пообещал корректнее изображать украинцев после скандала с "Эмили в Париже"
Минкульт Незалежной и стриминговый сервис договорились теснее сотрудничать в 2022-м. Ранее главу ведомства обидел образ украинки-воровки в сериале.
Фото © Pixabay
Стриминговый сервис Netflix пообещал в своих будущих проектах корректнее изображать персонажей украинского происхождения, чтобы не задевать чувства граждан Украины, заявил министр культуры страны Александр Ткаченко.
"Ответ Netflix на моё письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали", — передаёт его слова портал Dev UA.
В связи с этим стороны договорились о более тесном сотрудничестве в следующем году, что поможет предотвратить подобные случаи, уточнил Ткаченко.
Ранее Лайф писал, что Минкульт Незалежной обидел образ украинки-воровки в сериале Netflix "Эмили в Париже". Глава ведомства Александр Ткаченко отметил, что такая отсылка неприемлема по отношению к жителям Украины. По его словам, стереотипы необходимо разрушать, а не продвигать в массы.
Комментариев: 0