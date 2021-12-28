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Терапевты Лазуренко и Ярцева перечислили лекарства, которые нужны в "новогодней" аптечке

Заранее стоит позаботиться о любых ситуациях, будь то переедание или травма, полученная во время активных игр на воздухе.

28 декабря, 14:45
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Новогодние праздники могут обернуться проблемами со здоровьем, поэтому аптечка в этот период должна включать лекарства на разные случаи. Об этом предупредили врачи-терапевты Наталья Лазуренко и Ирина Ярцева.

Поджелудочная железа, уточнили медики, буквально захлёбывается в собственных пищеварительных соках от еды и алкоголя, поэтому в новогоднюю аптечку необходимо положить ферментный препарат "Мезим", антациды и защитные медикаменты для желудка, например "Омепразол". Существуют и риски отравления, поэтому медикаменты нужны и на такой случай.

"Нужно иметь при себе активированный уголь на случай отравления. Он будет всасывать всё, что не нужно", — приводит слова Ярцевой телеканал "360".

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По словам Лазуренко, в аптечке должны быть спазмолитики и лекарства с сорбирующими свойствами. Рекомендуется также делать отвары из ромашки и мяты, они помогут поджелудочной и успокоят её после тяжёлой пищи, добавила она. Людям с хроническими заболеваниями особенно внимательно нужно позаботиться о наполненности аптечки. Диабетикам (помимо основных лекарств) следует иметь под рукой прибор для измерения сахара, а испытывающим проблемы с давлением — поддерживающие препараты и успокоительные для кризисных ситуаций.

Активные игры зимой несут риски получения травм, для таких ситуаций нужно иметь обезболивающие, заметила Ярцева. Для детей подойдут жидкие препараты — например, "Нурофен" или "Парацетамол", которые быстро снимут болевой шок, предупредила она.

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Ранее нарколог Брюн назвал картофельное пюре лучшей закуской к алкогольным напиткам. Специалист также посоветовал как можно больше двигаться во время застолий со спиртным, чтобы не усиливать опьянение. Например, можно петь, танцевать, гулять и играть в снежки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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