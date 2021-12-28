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В Татарстане образовательный центр отдал 2,5 миллиона рублей за проморолик с Инстасамкой

Певица прилетела в Нижнекамск неделю назад и сразу же отправилась на съёмки. Клипом решено привлечь молодую аудиторию со всей страны.

28 декабря, 14:42
<p>© Instagram / <a href="https://www.instagram.com/instasamka/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instasamka</a></p>

© Instagram / instasamka

Образовательный центр "Алабуга политех", открытый в 2021 году в Татарстане, пригласил в свой рекламный ролик скандальную рэп-блогершу Дарью Зотееву, более известную как Инстасамка. По данным Mash Iptash, колледж заплатил 2,5 миллиона рублей.

Как уточнили в пресс-службе учреждения, блогершу пригласили сняться в клипе, чтобы привлечь молодую аудиторию со всей России. Певица прилетела в Нижнекамск 21 декабря и сразу отправилась на съёмки.

"Наша задача — сделать самый крупный центр по подготовке рабочих специальностей по уровню СПО и НПО, и поэтому используются все инструменты для привлечения молодой аудитории со всей страны. Всё, что будет в ролике, увидите в Instagram", — говорится в релизе, который приводит "Газета.ru".

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Ранее Лайф писал, что общественница Жгутова пояснила призыв привлечь к ответственности Инстасамку и её парня.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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