В Татарстане образовательный центр отдал 2,5 миллиона рублей за проморолик с Инстасамкой

Образовательный центр "Алабуга политех", открытый в 2021 году в Татарстане, пригласил в свой рекламный ролик скандальную рэп-блогершу Дарью Зотееву, более известную как Инстасамка. По данным Mash Iptash, колледж заплатил 2,5 миллиона рублей.

Как уточнили в пресс-службе учреждения, блогершу пригласили сняться в клипе, чтобы привлечь молодую аудиторию со всей России. Певица прилетела в Нижнекамск 21 декабря и сразу отправилась на съёмки.

"Наша задача — сделать самый крупный центр по подготовке рабочих специальностей по уровню СПО и НПО, и поэтому используются все инструменты для привлечения молодой аудитории со всей страны. Всё, что будет в ролике, увидите в Instagram", — говорится в релизе, который приводит "Газета.ru".