Украинки завалили Елену Зеленскую вопросами, встала ли она на воинский учёт

Сотни украинок и украинцев завалили страницу жены президента Украины Елены Зеленской в "Инстаграме" вопросами о том, встала ли она на воинский учёт. "Атака" продолжается уже несколько дней, а призывы идти "на передовую" мелькают почти под каждым из последних постов первой леди.

"Когда на учёт в военкомат? Подайте пример", "Вова (лидер Незалежной Владимир Зеленский. — Прим. Лайфа) сам не служил, зато женщин отправляет, хочет за юбками спрятаться. Тогда и жену туда, и дочку", "Как первая леди страны — должна быть в первых рядах Вооружённых сил Украины", "Иди в военкомат, а не дуростью майся", — пишут подписчики.