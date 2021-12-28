Украинки завалили Елену Зеленскую вопросами, встала ли она на воинский учёт
Также подписчиц первой леди Незалежной интересует её личное отношение к скандальному приказу Минобороны. Пока супруга президента стойко отмалчивается.
Елена Зеленская © Instagram / olenazelenska_official
Сотни украинок и украинцев завалили страницу жены президента Украины Елены Зеленской в "Инстаграме" вопросами о том, встала ли она на воинский учёт. "Атака" продолжается уже несколько дней, а призывы идти "на передовую" мелькают почти под каждым из последних постов первой леди.
"Когда на учёт в военкомат? Подайте пример", "Вова (лидер Незалежной Владимир Зеленский. — Прим. Лайфа) сам не служил, зато женщин отправляет, хочет за юбками спрятаться. Тогда и жену туда, и дочку", "Как первая леди страны — должна быть в первых рядах Вооружённых сил Украины", "Иди в военкомат, а не дуростью майся", — пишут подписчики.
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Некоторых комментаторов также интересует личное отношение Зеленской к скандальному приказу Минобороны. Сама же первая леди пока стойко игнорирует эти вопросы, а сотрудники её пиар-службы пытаются разбавить комментарии про военкомат ботами, которые пишут короткие восхищённые комментарии, правда, на английском языке.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на учёт. Список состоит из 35 профессиональных отраслей. Предположительно, под действие приказа подпадают сотни тысяч украинок. Не стали делать исключения и для беременных и женщин с малолетними детьми, их тоже поставят на воинский учёт. Точное число военнообязанных украинок станет известно в следующем году. Документ уже вызвал бурю негодования, а петиция за отмену приказа на сайте президента Незалежной набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов.
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