Выживший после крушения Ми-2 и 10 часов на морозе пассажир находится в реанимации © Telegram / SHOT

Выживший в результате крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии Илья Хромов не может вспомнить вчерашний день, включая сам момент трагедии. Как сообщил Лайфу источник, мужчина помнит только, что отправился на работу, больше ничего.

По словам его супруги, Хромов идёт на контакт, однако вынужден принимать обезболивающее средство. Также уточняется, что у него перелом в районе тазовой кости, тем не менее руки и ноги после переохлаждения, которое он получил от долгого нахождения на морозе, в порядке.