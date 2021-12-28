Не помнит день трагедии: У выжившего после крушения Ми-2 пассажира провал в памяти
Угрозы для жизни Ильи Хромова нет, однако он пока находится в реанимации: организм борется с последствиями переохлаждения, которое он получил после 10 часов на морозе в ожидании помощи.
Скриншот © Telegram / SHOT
Выживший после крушения Ми-2 и 10 часов на морозе пассажир находится в реанимации © Telegram / SHOT
Выживший в результате крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии Илья Хромов не может вспомнить вчерашний день, включая сам момент трагедии. Как сообщил Лайфу источник, мужчина помнит только, что отправился на работу, больше ничего.
По словам его супруги, Хромов идёт на контакт, однако вынужден принимать обезболивающее средство. Также уточняется, что у него перелом в районе тазовой кости, тем не менее руки и ноги после переохлаждения, которое он получил от долгого нахождения на морозе, в порядке.
Как уточнил источник, угрозы для его жизни нет, однако в настоящий момент мужчина находится в реанимации. Видео из больницы опубликовал телеграм-канал SHOT.
Напомним, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. Около полуночи спасатели нашли вертолёт. Изначально сообщалось, что и пилот, и пассажир выжили, однако затем врачи констатировали смерть командира воздушного судна. Пострадавший получил обморожение ног и другие травмы, находится в стабильно тяжёлом состоянии и пребывает в сознании.
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