Пилот разбившегося в Удмуртии вертолёта Ми-2 погиб
Пассажир воздушного судна жив и находится в транспортабельном состоянии.
Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE
Как стало известно Лайфу, пилот разбившегося в Удмуртии вертолёта Ми-2 погиб.
Спасатели обнаружили воздушное судно в двух километрах от села Азино в Завьяловском районе. Изначально сообщалось, что оба пострадавших (пилот и пассажир вертолёта) живы, но один из них находится без сознания. Позже врачи констатировали смерть пилота — 35-летнего Д. Гафурова. Пассажир по фамилии Хромов жив, его госпитализируют.
Напомним, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать.
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