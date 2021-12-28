Пилот разбившегося в Удмуртии вертолёта Ми-2 погиб

Спасатели обнаружили воздушное судно в двух километрах от села Азино в Завьяловском районе. Изначально сообщалось, что оба пострадавших (пилот и пассажир вертолёта) живы, но один из них находится без сознания. Позже врачи констатировали смерть пилота — 35-летнего Д. Гафурова. Пассажир по фамилии Хромов жив, его госпитализируют.