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Пилот разбившегося в Удмуртии вертолёта Ми-2 погиб

Пассажир воздушного судна жив и находится в транспортабельном состоянии.

27 декабря, 21:05
<p>Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE</p>

Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE

Как стало известно Лайфу, пилот разбившегося в Удмуртии вертолёта Ми-2 погиб.

Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии

Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии

Спасатели обнаружили воздушное судно в двух километрах от села Азино в Завьяловском районе. Изначально сообщалось, что оба пострадавших (пилот и пассажир вертолёта) живы, но один из них находится без сознания. Позже врачи констатировали смерть пилота — 35-летнего Д. Гафурова. Пассажир по фамилии Хромов жив, его госпитализируют.

Появилось аудио переговоров с пилотом упавшего в Удмуртии Ми-2, и там всего одно слово

Появилось аудио переговоров с пилотом упавшего в Удмуртии Ми-2, и там всего одно слово

Напомним, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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