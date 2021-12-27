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В Удмуртии нашли пилота и пассажира разбившегося вертолёта Ми-2

Оба они живы, но один находится без сознания. Его состояние уточняется.

27 декабря, 20:32

Фото с места поисков разбившегося в Удмуртии Ми-2 © LIFE

В Удмуртии нашли пилота и пассажира разбившегося вертолёта Ми-2. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Добровольцы обнаружили воздушное судно и пострадавших в 00:09 по местному времени (23:09 мск). Оба они живы, но один находится без сознания.

Видео из оперативного штаба, организованного для поисков пилота и пассажира разбившегося в Удмуртии вертолёта Ми-2 © LIFE

Появилось аудио переговоров с пилотом упавшего в Удмуртии Ми-2, и там всего одно слово

Появилось аудио переговоров с пилотом упавшего в Удмуртии Ми-2, и там всего одно слово

Напомним, вертолёт потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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