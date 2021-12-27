В Удмуртии нашли пилота и пассажира разбившегося вертолёта Ми-2
Оба они живы, но один находится без сознания. Его состояние уточняется.
Фото с места поисков разбившегося в Удмуртии Ми-2 © LIFE
В Удмуртии нашли пилота и пассажира разбившегося вертолёта Ми-2. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Добровольцы обнаружили воздушное судно и пострадавших в 00:09 по местному времени (23:09 мск). Оба они живы, но один находится без сознания.
Видео из оперативного штаба, организованного для поисков пилота и пассажира разбившегося в Удмуртии вертолёта Ми-2 © LIFE
Напомним, вертолёт потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать.
Комментариев: 0