В Удмуртии нашли пилота и пассажира разбившегося вертолёта Ми-2. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Добровольцы обнаружили воздушное судно и пострадавших в 00:09 по местному времени (23:09 мск). Оба они живы, но один находится без сознания.