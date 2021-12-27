Минцифры опровергло сообщения об утечке исходного кода сайта госуслуг. Портал работает в привычном режиме, а данные пользователей находятся в безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Сети появилась информация, что исходный код "Госуслуг" якобы выложен в открытый доступ. В Минцифры подчеркнули, что это не соответствует действительности.

"Проведённый мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг и пересечения исходных кодов с ним", — приводит сообщение министерства РИА "Новости".

Там добавили, что проверили другие федеральные и региональные системы и не выявили пересечения исходных кодов с главным сайтом госуслуг. Проверка всей инфраструктуры электронного правительства также не показала наличия угроз. В Минцифры отметили, что организовали дополнительный мониторинг возможных атак на инфраструктуру регионального портала.