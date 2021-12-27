Политобозреватель Fox News Девор предупредил о риске войны из-за "медлительности" Байдена
Эксперт полагает, что вся цепочка руководства США страдает от возрастного снижения когнитивных способностей и идеологического упрямства.
Президент США Джо Байден © Twitter / POTUS
Политический обозреватель американского телеканала Fox News Чак Девор заявил, что медленная реакция Байдена и его администрации на глобальные вызовы может привести к опасным последствиям, включая войну.
"Неповоротливость Байдена провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия. К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и её союзники будут полностью дискредитированы", — написал публицист, не уточнив, какие шаги Москвы и Пекина он имеет в виду.
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По его мнению, миру грозит опасность не только из-за неправильной реакции Белого дома на события, но и из-за скорости принятия решений. Девор полагает что, вся цепочка руководства США страдает от возрастного снижения когнитивных способностей и идеологического упрямства.
Ранее профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес обвинил США в развязывании третьей мировой войны. По его словам, американские лидеры ведут себя высокомерно, агрессивно и безответственно.
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