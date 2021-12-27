Политобозреватель Fox News Девор предупредил о риске войны из-за "медлительности" Байдена

Политический обозреватель американского телеканала Fox News Чак Девор заявил, что медленная реакция Байдена и его администрации на глобальные вызовы может привести к опасным последствиям, включая войну.

"Неповоротливость Байдена провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия. К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и её союзники будут полностью дискредитированы", — написал публицист, не уточнив, какие шаги Москвы и Пекина он имеет в виду.

По его мнению, миру грозит опасность не только из-за неправильной реакции Белого дома на события, но и из-за скорости принятия решений. Девор полагает что, вся цепочка руководства США страдает от возрастного снижения когнитивных способностей и идеологического упрямства.