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Политобозреватель Fox News Девор предупредил о риске войны из-за "медлительности" Байдена

Эксперт полагает, что вся цепочка руководства США страдает от возрастного снижения когнитивных способностей и идеологического упрямства.

27 декабря, 19:52
<p>Президент США Джо Байден © Twitter / <a href="https://twitter.com/POTUS/status/1474095443239915526/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">POTUS</a></p>

Президент США Джо Байден © Twitter / POTUS

Политический обозреватель американского телеканала Fox News Чак Девор заявил, что медленная реакция Байдена и его администрации на глобальные вызовы может привести к опасным последствиям, включая войну.

"Неповоротливость Байдена провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия. К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и её союзники будут полностью дискредитированы", — написал публицист, не уточнив, какие шаги Москвы и Пекина он имеет в виду.

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По его мнению, миру грозит опасность не только из-за неправильной реакции Белого дома на события, но и из-за скорости принятия решений. Девор полагает что, вся цепочка руководства США страдает от возрастного снижения когнитивных способностей и идеологического упрямства.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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