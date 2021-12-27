Канадский активист Эльстон поблагодарил Путина после его слов о "гендерном мракобесии"
Общественник отметил, что канадские СМИ отказываются говорить на эту тему. Сам Эльстон ранее подвергался нападениям после того, как раскритиковал использование блокаторов полового созревания.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Канадский общественный активист Крис Эльстон поблагодарил президента России Владимира Путина, который во время недавней большой пресс-конференции призвал искать противоядие от нетрадиционных ценностей.
"Я хочу выразить личную благодарность Путину, говорящему прямо о безумии гендерной идеологии. <…> Правда есть правда. Канадские СМИ отказываются говорить об этом", — написал он в своём твиттере.
Напомним, ранее российский лидер в разговоре с журналистами призвал придерживаться принципов здравого смысла в отношении "нетрадиционных" ценностей Запада. Путин отметил, что это неизбежно придёт в РФ, и призвал найти "эффективное противоядие". Глава государства снова напомнил, что придерживается традиционного подхода, что женщина — это женщина, мужчина — это мужчина, мама — это мама, а отец — это отец. Он считает, что у российского общества есть моральная защита против западного гендерного "мракобесия". По мнению Путина, бороться с этим можно поддержкой традиционных ценностей. Президент также признался, что переживает о возможном исчезновении женского спорта: по его словам, это может произойти в том случае, если сменивших пол мужчин продолжат допускать к соревнованиям.
При этом сам Эльстон весной подвергался нападениям за "трансфобию" после того, как раскритиковал использование блокаторов полового созревания — препаратов, которые дают подросткам с гендерной дисфорией.
Ранее сексолог Валентин Денисов-Мельников назвал безумием идею самостоятельного выбора пола детьми.
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