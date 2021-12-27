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Минобороны провело третий испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5"

Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе "Персея" и габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени.

27 декабря, 19:26

Ракета "Ангара" © roscosmos

Космические войска ВКС России провели третий испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" и габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Она впервые стартовала с космодрома Плесецк с "Персеем". Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Пуск ракеты состоялся в 22:00 мск. Через три минуты её взяли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС. А через 12 минут после старта орбитальный блок в составе "Персея" и габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени.

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В Минобороны подчеркнули, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.

Напомним, изначально пуск должен был состояться 24 декабря, но тогда его перенесли за полторы минуты до старта.

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"Ангара" — семейство российских ракет-носителей от лёгкого до тяжёлого классов. Оно использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжёлой "Ангары" прошли 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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