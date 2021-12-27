Минобороны провело третий испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5"

Космические войска ВКС России провели третий испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" и габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Она впервые стартовала с космодрома Плесецк с "Персеем". Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Пуск ракеты состоялся в 22:00 мск. Через три минуты её взяли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС. А через 12 минут после старта орбитальный блок в составе "Персея" и габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени.

В Минобороны подчеркнули, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.