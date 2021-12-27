Народная милиция ЛНР сообщила о переброске диверсантов ВСУ к линии соприкосновения
Их основная задача, согласно данным ополченцев, заключается в организации провокаций.
Фото © Shutterstock
В Донбасс к линии соприкосновения переброшена группа отдельного полка спецназначения украинских силовиков, сообщил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской Народной Республики Александр Мазейкин.
"26 декабря на передовые позиции 3-го батальона 79-й бригады в районе населённого пункта Счастье зафиксировано прибытие группы боевиков из состава 8-го отдельного полка специального назначения сил спецопераций (ВС Украины. — Прим. Лайфа)", — уточнил он.
Как добавил Мазейкин, по данным Народной милиции ЛНР, основная задача прибывшей группы украинских военнослужащих заключается в организации провокаций.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о подготовке американскими ЧВК провокаций с химоружием в Донбассе. Вместе с тем указал на то, что военнослужащие Незалежной продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР.
Комментариев: 0