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Народная милиция ЛНР сообщила о переброске диверсантов ВСУ к линии соприкосновения

Их основная задача, согласно данным ополченцев, заключается в организации провокаций.

27 декабря, 19:04

Фото © Shutterstock

В Донбасс к линии соприкосновения переброшена группа отдельного полка спецназначения украинских силовиков, сообщил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской Народной Республики Александр Мазейкин.

"26 декабря на передовые позиции 3-го батальона 79-й бригады в районе населённого пункта Счастье зафиксировано прибытие группы боевиков из состава 8-го отдельного полка специального назначения сил спецопераций (ВС Украины. — Прим. Лайфа)", — уточнил он.

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Как добавил Мазейкин, по данным Народной милиции ЛНР, основная задача прибывшей группы украинских военнослужащих заключается в организации провокаций.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о подготовке американскими ЧВК провокаций с химоружием в Донбассе. Вместе с тем указал на то, что военнослужащие Незалежной продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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