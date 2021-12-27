Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Кировской области

В пяти километрах от города Белая Холуница в Кировской области столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли три человека, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"На 682-м км в пяти километрах от Белой Холуницы произошло столкновение двух автомашин, погибли три человека, пять человек пострадали", — уточнили в управлении.

Как рассказали в областном УГИБДД, среди пострадавших двое детей. По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда BMW на встречную полосу. Также в пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что один взрослый и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии, у остальных травмы средней степени тяжести.