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Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Кировской области

По предварительным данным, авария произошла из-за выезда легковушки на встречную полосу.

27 декабря, 18:55
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В пяти километрах от города Белая Холуница в Кировской области столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли три человека, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"На 682-м км в пяти километрах от Белой Холуницы произошло столкновение двух автомашин, погибли три человека, пять человек пострадали", — уточнили в управлении.

Второе массовое ДТП за день произошло на трассе в Башкирии

Второе массовое ДТП за день произошло на трассе в Башкирии

Как рассказали в областном УГИБДД, среди пострадавших двое детей. По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда BMW на встречную полосу. Также в пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что один взрослый и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии, у остальных травмы средней степени тяжести.

Ранее на Урале машина ДПС на полном ходу снесла иномарку и влетела в столб. Служебное авто занесло при торможении, и оно сбило дорожный знак.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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