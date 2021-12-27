Родные Просвирнина при обыске возмущались, что к ним "собаку привели наркотики искать"
Родственники 35-летнего публициста пытались не пускать приехавших на вызов кинологов.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Выпавший из окна основатель проекта "Спутник и погром" Просвирнин мог быть под наркотиками. © Telegram / SHOT
Выпавший из окна жилого дома в центре Москвы основатель проекта "Спутник и погром" Егор Просвирнин в момент трагедии мог находиться в состоянии наркотического опьянения. О предварительной версии следствия сообщает SHOT.
В распоряжении телеграм-канала оказалась запись весьма странного диалога между родственниками публициста и приехавшими на место трагедии сотрудниками правоохранительных органов. Так, открывшая полицейским входную дверь женщина была возмущена, что в квартиру "собаку привели наркотики искать". Она поинтересовалась, употреблял ли запрещённые вещества страж порядка. На что тот, конечно же, ответил отрицательно.
"Молодец какой. Я возмущена. Вы же люди в конце концов, что ведёте себя как сволочи", — возмущалась родственница Просвирнина, пытаясь не пускать в квартиру полицейских с кинологом.
Напомним, что основатель проекта "Спутник и погром" выпал из окна жилого дома на Тверском бульваре сегодня днём. Причины и подробности произошедшего выясняются, 35-летний журналист мог свести счёты с жизнью. Как ранее писал Лайф, перед гибелью Просвирнин жаловался на проблемы с женой. Так, в одном из постов в "Твиттере" он спустя шесть лет отношений внезапно осознал, что совсем не знает любимую.
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