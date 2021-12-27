Родные Просвирнина при обыске возмущались, что к ним "собаку привели наркотики искать"

Выпавший из окна основатель проекта "Спутник и погром" Просвирнин мог быть под наркотиками. © Telegram / SHOT

Выпавший из окна жилого дома в центре Москвы основатель проекта "Спутник и погром" Егор Просвирнин в момент трагедии мог находиться в состоянии наркотического опьянения. О предварительной версии следствия сообщает SHOT.

В распоряжении телеграм-канала оказалась запись весьма странного диалога между родственниками публициста и приехавшими на место трагедии сотрудниками правоохранительных органов. Так, открывшая полицейским входную дверь женщина была возмущена, что в квартиру "собаку привели наркотики искать". Она поинтересовалась, употреблял ли запрещённые вещества страж порядка. На что тот, конечно же, ответил отрицательно.

"Молодец какой. Я возмущена. Вы же люди в конце концов, что ведёте себя как сволочи", — возмущалась родственница Просвирнина, пытаясь не пускать в квартиру полицейских с кинологом.