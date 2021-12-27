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Жена основателя "Спутника и погрома" Просвирнина оценила фото его "предсмертной записки"

Причины и подробности произошедшего до сих пор выясняются. По предварительным данным, в момент трагедии 35-летний публицист был в состоянии алкогольного опьянения.

27 декабря, 17:45
<p>© Facebook / <a href="https://www.facebook.com/yegorprosvirnin?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Егор Просвирнин</a></p>

© Facebook / Егор Просвирнин

Супруга основателя проекта "Спутник и погром" Егора Просвирнина не верит, что журналист перед гибелью мог оставить предсмертную записку. Ранее в Сети завирусился снимок письма, где якобы погибший журналист извинялся перед женой и друзьями.

"Да это, скорее всего, фейк", — цитирует "Подъём" супругу Просвирнина Марину Урусову.

"Хотела меня разозлить": Перед гибелью основатель проекта "Спутник и погром" Просвирнин жаловался на проблемы с женой

"Хотела меня разозлить": Перед гибелью основатель проекта "Спутник и погром" Просвирнин жаловался на проблемы с женой

Как уже сообщал Лайф, основатель проекта "Спутник и погром" выпал из окна жилого дома на Тверском бульваре сегодня днём. Причины и подробности произошедшего выясняются, 35-летний журналист мог свести счёты с жизнью. По предварительным данным, в момент трагедии Просвирнин был в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает телеграм-канал SHOT, соседи также слышали крики, доносившиеся из его квартиры.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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