Жена основателя "Спутника и погрома" Просвирнина оценила фото его "предсмертной записки"

Супруга основателя проекта "Спутник и погром" Егора Просвирнина не верит, что журналист перед гибелью мог оставить предсмертную записку. Ранее в Сети завирусился снимок письма, где якобы погибший журналист извинялся перед женой и друзьями.

Как уже сообщал Лайф, основатель проекта "Спутник и погром" выпал из окна жилого дома на Тверском бульваре сегодня днём. Причины и подробности произошедшего выясняются, 35-летний журналист мог свести счёты с жизнью. По предварительным данным, в момент трагедии Просвирнин был в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает телеграм-канал SHOT, соседи также слышали крики, доносившиеся из его квартиры.