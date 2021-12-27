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Ищут шестой час: Лайф публикует видео с места поисков упавшего в Удмуртии вертолёта Ми-2

Спасатели пока не могут связаться с лётчиком и пассажиром потерпевшего крушение борта.

27 декабря, 17:35

Место поисков пропавшего вертолёта. Кадры из видео © LIFE

Место поисков пропавшего вертолёта. Кадры из видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места поисков упавшего в Удмуртии вертолёта Ми-2. По данным источника, Ми-8 вылетел на поиски, однако ему потребовалась дозаправка — операция длится более пяти часов.

Как сообщает источник Лайфа, из Казани в 20:29 по местному времени вылетел второй вертолёт Ми-8 МЧС России. Он присоединится к первому Ми-8 из Перми, который после дозаправки на второй круг облетает территорию, где могло упасть воздушное судно. Как уточняется, тёмное время суток не помешает в поисках с воздуха — данные вертолёты оборудованы тепловизорами.

Появилось аудио переговоров с пилотом упавшего в Удмуртии Ми-2, и там всего одно слово

Появилось аудио переговоров с пилотом упавшего в Удмуртии Ми-2, и там всего одно слово

Кроме того, спасатели не могут связаться с лётчиком потерпевшего кружение вертолёта. Пока судьба пилота и его пассажира остаётся неизвестной. Отмечается, что они находятся на морозе после крушения.

Напомним, вертолёт потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. Сейчас спасатели занимаются их поисками.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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