Место поисков пропавшего вертолёта. Кадры из видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места поисков упавшего в Удмуртии вертолёта Ми-2. По данным источника, Ми-8 вылетел на поиски, однако ему потребовалась дозаправка — операция длится более пяти часов.

Как сообщает источник Лайфа, из Казани в 20:29 по местному времени вылетел второй вертолёт Ми-8 МЧС России. Он присоединится к первому Ми-8 из Перми, который после дозаправки на второй круг облетает территорию, где могло упасть воздушное судно. Как уточняется, тёмное время суток не помешает в поисках с воздуха — данные вертолёты оборудованы тепловизорами.