Инфекционист Тимаков спрогнозировал резкий скачок заражений "омикроном" в России

Штамм коронавируса "омикрон" мог попасть в Россию не только из стран Южной Африки, но и из других государств. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Омикрон" приходит не только из ЮАР, вирус выявлен более чем в ста странах и попадает в РФ разными путями", — подчеркнул эксперт.

Тимаков отметил, что, несмотря на то что пока при "омикроне" не фиксируются тяжёлые случаи, "опасность всё же есть", так как предугадать течение вируса практически невозможно. По словам специалиста, в нашей стране вполне может произойти всплеск заболеваемости именно из-за того, что многие соотечественники до сих пор не имеют иммунитета к инфекции.

"Уже понятно, что однократная вакцинация, как и перенесённая болезнь, защищает от "омикрона" недостаточно. Лучшая защита — перенесённый CoViD-19 и вакцинация", — добавил Тимаков.