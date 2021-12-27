Инфекционист Тимаков спрогнозировал резкий скачок заражений "омикроном" в России
Специалист отметил, что всплеск заболеваемости может произойти из-за того, что многие россияне не имеют иммунитета к инфекции. Он также назвал лучший способ защиты от мутации на сегодняшний день.
© Pixabay
Штамм коронавируса "омикрон" мог попасть в Россию не только из стран Южной Африки, но и из других государств. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с радио "Комсомольская правда".
"Омикрон" приходит не только из ЮАР, вирус выявлен более чем в ста странах и попадает в РФ разными путями", — подчеркнул эксперт.
Тимаков отметил, что, несмотря на то что пока при "омикроне" не фиксируются тяжёлые случаи, "опасность всё же есть", так как предугадать течение вируса практически невозможно. По словам специалиста, в нашей стране вполне может произойти всплеск заболеваемости именно из-за того, что многие соотечественники до сих пор не имеют иммунитета к инфекции.
"Уже понятно, что однократная вакцинация, как и перенесённая болезнь, защищает от "омикрона" недостаточно. Лучшая защита — перенесённый CoViD-19 и вакцинация", — добавил Тимаков.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что коронавирус всё больше приспосабливается к детям. Заболевание стало не только тяжелее бить по их иммунитету, но и вызывать осложнения.
Комментариев: 0