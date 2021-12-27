На телеэкраны выходит финальный сезон сериала "Сваты"

В понедельник на канале "Россия-1" состоится долгожданная премьера седьмого сезона всенародно любимого комедийного сериала "Сваты", сообщили в пресс-службе телеканала.

Шестой сезон вышел в 2013 году, после чего судьба проекта долгое время оставалась неизвестной, поэтому многие актёры были несколько встревожены на съёмочной площадке из-за длительного перерыва.

"Было немного страшно приступать к съёмкам. Например, у моей героини, как вы помните, есть речевая особенность, она же из южных краёв, со своим колоритом, и я пыталась найти в глубинах своей памяти отголоски речи, образа моей Ларисы. Но когда меня начинали гримировать, надевали парик, то память образа возвращалась", — рассказала актриса Олеся Железняк, сыгравшая Ларису в сериале, добавив, что по некоторым коллегам она даже не успела соскучиться, поскольку играла с ними в театре.

Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" актёр Фёдор Добронравов поделился, что о старте съёмок новых серий объявили прямо перед началом пандемии коронавируса, поэтому команде проекта пришлось столкнуться с рядом испытаний. Артист также признался, что чувствовал неуверенность из-за долгого перерыва между съёмками.

"Я, безусловно, волновался. У нас было пять лет перерыва, и они добавляли неуверенности. Но волнения улетучились вмиг, когда вся команда сериала снова встретилась на площадке. Атмосфера внутри проекта — это и есть ключ успеха "Сватов". А настоящее творчество всегда несёт в мир дружбу и любовь", — поделился в беседе с РИА "Новости" Добронравов, известный по роли Ивана Будько.

Интересно, что в новом сезоне героев ждут многочисленные путешествия. Например, персонажи побывают в солнечной Грузии и даже отправятся в прошлое. Известно, что в некоторых сериях предстанут главные герои в молодости. Кроме того, Женя в исполнении Анны Кошмал собирается замуж, поэтому родные должны помочь ей с выбором. В новом сезоне появятся и новые актёры. Их сыграли Виктор Добронравов, Вахтанг Кикабидзе, Михаил Трухин, Ольга Медынич, Джемал Тетруашвили и другие. Режиссёром по-прежнему остался Андрей Яковлев. Премьеру заключительного сезона "Сватов" покажут на экранах в 21:20, а ведь поклонники сериала ждали этого дня целых восемь лет.

Ранее актёр Фёдор Добронравов отметил, что сам, как и телезрители, хочет как можно скорее увидеть сериал на экранах. Однако, по его словам, артисты не могут знать всех деталей, касающихся организационных моментов.