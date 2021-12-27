Эксперты ЭИСИ назвали главные политические события года

Главными политическими событиями уходящего 2021 года стали пандемия коронавирусной инфекции, выборы в Госдуму и перезагрузка российского общества "Знание". Об этом сообщил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "2021. Политические итоги года".

Открытиями года аналитики назвали политическое позиционирование министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова в качестве партийных лидеров "Единой России", деятельность волонтёрских движений, которая актуализировалась в период пандемии, и результаты партии "Новые люди" на выборах в ГД. В номинации "Слово года" первое место по результатам экспертного опроса заняло слово "обновление", второе место — "вакцинация", обладателем бронзы стало словосочетание "народная программа". Разочарованиями года были определены кампания партии "Яблоко", невыход в топ тем года экологической повестки и избирательные кампании старых непарламентских партий.

Как отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, пандемия продолжает быть одним из основных факторов, влияющих на политическую повестку, и в этом году она распространилась на парламентские выборы. Россия сегодня является примером страны, где, несмотря на введение достаточно жёстких ограничительных мер, партия власти сохранила лидирующие позиции на парламентских выборах.

"Единая Россия" достаточно успешно разыграла свои карты, показала себя партией реальной помощи, партией, близкой к людям. Кроме того, произошло существенное обновление партии "Единая Россия". Эффективно сработали кадровые механизмы, и мне кажется, что одним из главных победителей 2021 года является партия "Единая Россия", — сказал Кузнецов.

Однако победителем, по мнению эксперта, является не только партия власти, но и "новичок" думской выборной кампании — партия "Новые люди". Объединение трёх политических сил позволило также показать себя весомым политическим игроком партию "Справедливая Россия".

Также руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркнул, что в последний раз пятипартийная дума в России избиралась почти 20 лет назад. Он отметил, что в этом году удалось продемонстрировать абсолютную стабильность политической и избирательной систем в довольно сложных условиях при новых институтах трёхдневного и дистанционного электронного голосования. По мнению эксперта, этот факт с точностью можно назвать достижением, ведь сомнения в эффективности этих институтов высказывались неоднократно. Кроме того, Чеснаков добавил, что удалось минимизировать влияние ковидной повестки на политические партии.

Третьим важнейшим фактором, который обозначил спикер, стала ставка на партию "Единая Россия". Эксперт напомнил, что внутри системы думают, что партия власти ослабевает, и, по его мнению, выборы 2021 года этот факт опровергли. Об этом говорит многократная публичная поддержка партии со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина. Именно эта связка с лидером сыграла свою безусловно позитивную роль. Также объединение трёх политических сил в партию "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", по мнению эксперта, позитивно сказалось на результатах сентябрьских выборов благодаря обновлению кадров. Кроме того, ощущение обновления политсистемы создала партия "Новые люди", которая продемонстрировала новые кадровые лифты.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский обратил внимание на скорость изменения политической системы. По мнению спикера, то, что происходило с волонтёрством и российском обществом "Знание", — это серьёзный показатель некой динамики способности отвечать на актуальные вызовы со стороны социума.

"Мы в этом году получили развитие того, что происходило в двадцатом году: принятие поправок в конституцию. Мы все помним это масштабное политическое событие прошлого года, именно в этом году эти поправки начали обретать силу в федеральных законах, государственных программах и так далее. Буквально под занавес года очень бурное обсуждение приобрёл закон о публичной власти, который прямо вытекает из тех поправок, за которые россияне голосовали. Очень многие социальные поправки, предложенные президентом, получили своё воплощение в тех решениях, которые шли в пользу семей с детьми, в пользу пенсионеров, в пользу других социальных групп в период продолжающейся пандемии", — сказал Фирдус Алиев в заключение круглого стола.