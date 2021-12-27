Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год
При этом из документа убрали санкции против "Северного потока – 2" и суверенного долга России.
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Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год объёмом около 770 миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Ранее проект бюджета уже одобрили обе палаты Конгресса США.
Как отмечается в сообщении, американский лидер подписал закон об "ассигнованиях на 2022 финансовый год, главным образом на программы Министерства обороны США и военное строительство, на программы Министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки".
Как уже писал Лайф, документ предусматривает, в частности, выделение четырёх миллиардов долларов на программу Европейской инициативы по сдерживанию, направленной против России. При этом из проекта оборонного бюджета США убрали санкции против "Северного потока – 2", а также против суверенного долга России.
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