Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год объёмом около 770 миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Ранее проект бюджета уже одобрили обе палаты Конгресса США.

Как отмечается в сообщении, американский лидер подписал закон об "ассигнованиях на 2022 финансовый год, главным образом на программы Министерства обороны США и военное строительство, на программы Министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки".