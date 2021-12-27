Бабушка из Петербурга рассказала, чем перекормила внука до разрыва кишки

Бабушка, перекормившая 14-летнего внука, которого впоследствии доставили в больницу в тяжёлом состоянии с разрывом внутренних органов, рассказала, что внук после прогулки объелся пюре с тефтелями и чаем.

"А что плотно? Покушал! С гулянки пришёл: "Бабушка, я кушать хочу". Что плотно-то? Произошло потом на следующий день всё, живот разболелся. Что он съел-то? Почему плотно?" — недоумевая, заявила добродушная бабуля в беседе с kp.ru.

По словам пенсионерки, внук съел всего шесть штучек тефтелек и пюре, чаем запил и пошёл играть в телефон в свою комнату. Она отрицает, что школьнику стало плохо от её обеда, ведь живот заболел на следующий день. Мол, как фрикадельки "с мяском, фаршиком, говядинкой-свининкой" на такое способны? Да и вообще, одна фрикаделька ещё замороженная лежит, на следующий раз, отметила бабуля откормленного внука.

"Бабушка внука откормила, да? Дурдом какой-то. Не от моего обеда это. Я вот его маме позвонила, говорю: "Всё переживаю, плачу, ему там операцию сделали". Она говорит: "Всё хорошо, он розовенький, хорошенький. Ну и всё", — возмутилась перестаравшаяся старушка.