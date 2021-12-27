"Тихо умирает в СИЗО": Популярные ютуберы записали видеообращение в поддержку Юрия Хованского
В конце ролика блогеры попросили подписать петицию о том, чтобы их коллегу по цеху отпустили домой. К настоящему моменту в ней уже почти 36 тысяч подписей.
Юрий Хованский. Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Популярные российские блогеры записали видеообращение в поддержку Юрия Хованского, который находится в СИЗО из-за обвинений в оправдании терроризма. Ролик появился на официальном канале арестованного ютубера.
Видео началось с рассказа девушки Хованского Марии Нелюбовой, после чего к повествованию присоединились и другие участники. Так, в видео снялись Николай Соболев, Руслан Усачёв, Эльдар Джарахов, Дмитрий Ларин, Илья Мэддисон и многие другие знаменитые блогеры. В конце ролика все они попросили подписать петицию о том, чтобы СК отпустил Хованского из СИЗО.
"Мы просим распространить это видео и освободить Юрия Хованского, который прямо сейчас тихо умирает в СИЗО, теряя остатки надежды на освобождение и возвращение к своей семье", — высказались участники ролика.
Также они попросили зрителей поддержать их инициативу, подписав соответствующую петицию. К моменту публикации она собрала уже почти 36 тысяч подписей.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Хованский будет находиться в СИЗО до 8 января 2022 года. Ранее Лайф сообщал, что ему назначена психиатрическая экспертиза.
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