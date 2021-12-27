Популярные российские блогеры записали видеообращение в поддержку Юрия Хованского, который находится в СИЗО из-за обвинений в оправдании терроризма. Ролик появился на официальном канале арестованного ютубера.

Видео началось с рассказа девушки Хованского Марии Нелюбовой, после чего к повествованию присоединились и другие участники. Так, в видео снялись Николай Соболев, Руслан Усачёв, Эльдар Джарахов, Дмитрий Ларин, Илья Мэддисон и многие другие знаменитые блогеры. В конце ролика все они попросили подписать петицию о том, чтобы СК отпустил Хованского из СИЗО.

"Мы просим распространить это видео и освободить Юрия Хованского, который прямо сейчас тихо умирает в СИЗО, теряя остатки надежды на освобождение и возвращение к своей семье", — высказались участники ролика.