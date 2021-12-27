"Спартак" в новом году проведёт ряд мероприятий, посвящённых 100-летию клуба
На зимнюю паузу красно-белые ушли на девятом месте в турнирной таблице РПЛ и с новым главным тренером.
© ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" запланировал целый ряд мероприятий, посвящённых 100-летию клуба, которое будет отмечаться в 2022 году. Об этом РИА "Новости" рассказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
"Обо всех акциях, приуроченных к столетию "Спартака", сообщим в новом году. Планируется ряд мероприятий, в том числе затрагивающих и визуальную составляющую", — заявил Зеленов.
Ранее в Сети появился вариант обновлённого герба "Спартака". Изменения в нём приурочены к столетию клуба.
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