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"Спартак" в новом году проведёт ряд мероприятий, посвящённых 100-летию клуба

На зимнюю паузу красно-белые ушли на девятом месте в турнирной таблице РПЛ и с новым главным тренером.

27 декабря, 16:33

© ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" запланировал целый ряд мероприятий, посвящённых 100-летию клуба, которое будет отмечаться в 2022 году. Об этом РИА "Новости" рассказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Обо всех акциях, приуроченных к столетию "Спартака", сообщим в новом году. Планируется ряд мероприятий, в том числе затрагивающих и визуальную составляющую", — заявил Зеленов.

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Ранее в Сети появился вариант обновлённого герба "Спартака". Изменения в нём приурочены к столетию клуба.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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