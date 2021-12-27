Психолог Кретова оценила аромат духов, с которыми попался вор с "гранатой" в ТЦ "Метрополис"

Грабитель с "гранатой" в московском ТЦ "Метрополис" мог среагировать на дорогой бренд элитных духов как "красть так красть". А вовсе не стать жертвой одурманивающего аромата, который якобы "пленил его разум", как сам похититель рассказал после задержания. К такому выводу пришла психолог Мила Кретова в беседе с "Газетой.ru". Она предположила, что за всем этим может стоять желание незадачливого грабителя преподнести роскошный подарок возлюбленной.

"Парфюм даже не позиционируется как какой-то особенно сексуальный и искусительный. Цветочно-альдегидный, с мускусом в базе, он больше про чистоту и комфорт. Скорее всего, грабителя привлёк сам бренд, у которого репутация нишевого, изысканного и дорогого. Красть так красть", — поделилась она наблюдениями.