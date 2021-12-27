Психолог Кретова оценила аромат духов, с которыми попался вор с "гранатой" в ТЦ "Метрополис"
По словам эксперта, парфюм даже не позиционируется как какой-то особенно сексуальный и искусительный.
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Грабитель с "гранатой" в московском ТЦ "Метрополис" мог среагировать на дорогой бренд элитных духов как "красть так красть". А вовсе не стать жертвой одурманивающего аромата, который якобы "пленил его разум", как сам похититель рассказал после задержания. К такому выводу пришла психолог Мила Кретова в беседе с "Газетой.ru". Она предположила, что за всем этим может стоять желание незадачливого грабителя преподнести роскошный подарок возлюбленной.
"Парфюм даже не позиционируется как какой-то особенно сексуальный и искусительный. Цветочно-альдегидный, с мускусом в базе, он больше про чистоту и комфорт. Скорее всего, грабителя привлёк сам бренд, у которого репутация нишевого, изысканного и дорогого. Красть так красть", — поделилась она наблюдениями.
Напомним, 47-летний Салман Юнусов украл туалетную воду Blanche бренда BYREDO в столичном ТЦ "Метрополис". В момент задержания он кричал, что у него граната, из-за чего были эвакуированы посетители центра. Однако тревога оказалась ложной, а уже в полиции мужчина признался, что совершил кражу, потому что запахи духов "пленили его разум".
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