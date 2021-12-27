В Минобороны заявили о готовности начать переговоры с НАТО по безопасности в любое время
Замминистра российского военного ведомства Александр Фомин отметил, что Москва рассчитывает на "серьёзный и конструктивный" диалог. По его словам, он соответствует интересам как РФ, так и Европы.
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Министерство обороны России готово в любой момент начать переговоры с НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"Ждём от альянса скорейшей предметной реакции на наши предложения и готовы начать переговоры в любой удобный момент", — сказал он на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
Фомин также отметил, что Москва рассчитывает на "серьёзный и конструктивный" диалог. По его словам, он соответствует интересам как России, так и Европы в целом.
Напомним, что 15 декабря Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В одном из пунктов документа Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. В результате генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января.
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