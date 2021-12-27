В Минобороны заявили о готовности начать переговоры с НАТО по безопасности в любое время

Министерство обороны России готово в любой момент начать переговоры с НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Ждём от альянса скорейшей предметной реакции на наши предложения и готовы начать переговоры в любой удобный момент", — сказал он на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.