Игрок сборной Италии Бонуччи назван лучшим защитником 2021 года

Помимо него на награду претендовали игрок "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, Сесар Аспиликуэта из "Челси", одноклубник Бонуччи Джорджо Кьеллини, Рубен Диаш из "Манчестер Сити" и ещё один футболист "Челси" — Антонио Рюдигер.

Отметим, что Бонуччи в этом году стал чемпионом Европы в составе сборной Италии, а в финале против Англии забил единственный мяч своей команды в игре и был признан лучшим игроком матча. Добавим, что сама сборная Италии на этой же премии была признана лучшей национальной командой мира в 2021 году.