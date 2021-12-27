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Игрок сборной Италии Бонуччи назван лучшим защитником 2021 года

На его счету единственный гол команды с игры в финале Евро-2020 против Англии.

27 декабря, 16:43
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_Bonucci_and_Cesc_F%C3%A0bregas_Euro_2012_final.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Игрок сборной Италии и туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи назван лучшим защитником года. Соответствующую награду он получил на премии Globe Soccer Awards.

Помимо него на награду претендовали игрок "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, Сесар Аспиликуэта из "Челси", одноклубник Бонуччи Джорджо Кьеллини, Рубен Диаш из "Манчестер Сити" и ещё один футболист "Челси" — Антонио Рюдигер.

Капитан сборной Италии по футболу Бонуччи извинился за удаление в матче с Испанией

Капитан сборной Италии по футболу Бонуччи извинился за удаление в матче с Испанией

Отметим, что Бонуччи в этом году стал чемпионом Европы в составе сборной Италии, а в финале против Англии забил единственный мяч своей команды в игре и был признан лучшим игроком матча. Добавим, что сама сборная Италии на этой же премии была признана лучшей национальной командой мира в 2021 году.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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