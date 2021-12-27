СМИ вновь сообщили об интересе "Спартака" к Мхитаряну
Помимо красно-белых на него претендует несколько команд из Англии и Испании.
"Спартак" вновь проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" и сборной Армении Генриху Мхитаряну, сообщает итальянское издание TMW со ссылкой на Tuttosport.
Контракт Мхитаряна с римлянами заканчивается летом 2022 года, однако в клубе пока не намерены его продлевать. Добавим, что помимо "Спартака" полузащитником интересуется несколько клубов из Испании и Англии.
Ранее в СМИ уже появлялась информация об интересе "Спартака" к Генриху Мхитаряну, однако в столичном клубе опровергали данные слухи.
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