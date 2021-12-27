СМИ вновь сообщили об интересе "Спартака" к Мхитаряну

"Спартак" вновь проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" и сборной Армении Генриху Мхитаряну, сообщает итальянское издание TMW со ссылкой на Tuttosport.

Контракт Мхитаряна с римлянами заканчивается летом 2022 года, однако в клубе пока не намерены его продлевать. Добавим, что помимо "Спартака" полузащитником интересуется несколько клубов из Испании и Англии.