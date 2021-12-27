В Екатеринбурге затравили пятиклассника, который надел костюм Красной Шапочки

Пятиклассник из Екатеринбурга поплатился за желание эпатировать одноклассников. Его затравили за то, что он переоделся в Красную Шапочку для школьного конкурса костюмов, пишет E1.ru. Сейчас все фото с мероприятия удалены в соцсетях. В руководстве учебного заведения пояснили, что с обрушившимся хейтом это якобы никак не связано.

В школе отметили, что конкурс проходит каждый год и такого ажиотажа раньше не вызывал. Дети сами выбирали победителя и голосовали за фото того, кто лучше вжился в образ. Мальчик в костюме девочки из сказки про Серого Волка, в туфлях и женском парике набрал больше всего голосов. О нападках на школьника после конкурса руководство заведения в курсе, но считает это вопросом родителей ребёнка.

"Всю жизнь так было, что люди переодевались в разные костюмы. Я не знаю, что началось. Какие-то есть комментарии в социальных сетях, я их игнорирую. Никаких официальных запросов не было. Ни от прокуратуры, ни от Следственного комитета. Что касается ребёнка, которого начали травить, родители вправе написать заявление на блогера, который выложил его данные в Сеть", — уточнили в школе.