"Наши ментальные традиции": Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении ОРВИ
Медик отметил, что именно во время этого заболевания холод оказывает полезный эффект. По его словам, он облегчает общее состояние, а также положительно воздействует на миндалины.
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При лечении простуды вовсе необязательно исключать холодные напитки, эта рекомендация является лишь распространённым заблуждением. Об этом сообщил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский.
"Именно при ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние. Во многих странах холодное питьё во время ОРВИ всячески рекомендуется врачами", — написал медик на странице в "Инстаграме".
Комаровский также назвал "ментальными традициями" соотечественников стремление избегать холодных напитков в случае заболевания. По его словам, совершенно нет никакой необходимости специально подогревать напитки в период болезни.
А ранее Комаровский назвал главную ошибку при лечении ОРВИ. Большую часть противовирусных препаратов медик назвал фуфломицином, который никогда не вылечит человека. Кроме того, он призвал не пытаться давать его детям при лёгкой простуде.
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