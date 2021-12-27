При лечении простуды вовсе необязательно исключать холодные напитки, эта рекомендация является лишь распространённым заблуждением. Об этом сообщил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский.

"Именно при ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние. Во многих странах холодное питьё во время ОРВИ всячески рекомендуется врачами", — написал медик на странице в "Инстаграме".

Комаровский также назвал "ментальными традициями" соотечественников стремление избегать холодных напитков в случае заболевания. По его словам, совершенно нет никакой необходимости специально подогревать напитки в период болезни.