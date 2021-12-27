Замглавы Минобороны Фомин предупредил о риске вооружённого конфликта из-за провокаций НАТО

Замминистра обороны РФ Александр Фомин предупредил, что целенаправленные провокации НАТО вблизи российских границ могут с высокой вероятностью перерасти в вооружённый конфликт. Об этом он сообщил на брифинге для военных атташе и представителей иностранных посольств, аккредитованных в Москве.

"В последнее время альянс перешёл к практике прямых провокаций, сопряжённых с высоким риском перерастания в вооружённое противостояние... Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооружённому конфликту высокой интенсивности с Россией", — сказал Фомин.

Замглавы Минобороны привёл в качестве примера попытку британского эсминца в июне 2021 года проникнуть в территориальные воды России в районе крымского мыса Фиолент. Как объяснил генерал-полковник, Североатлантический альянс в своих документах, в числе которых и военная стратегия от 2019 года, открыто называет Россию главным источником "угроз коалиционной безопасности". При этом, по его словам, до сих пор действует Римская декларация, в которой указано, что РФ и НАТО не рассматривают друг друга как противников. И обе стороны дали тому подтверждение в 2010 году на саммите в Лиссабоне.