Политолог Светов указал на спорный пункт в проекте новой Конституции Белоруссии
При этом эксперт отметил, что в принципе никто и ничто не мешает белорусам вводить подобные правила. Однако, по его мнению, это вряд ли остановит жителей республики уезжать туда, где им комфортнее.
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Нельзя навязать патриотизм на законодательном уровне, так как это чувство должно воспитываться в человеке родителями и страной. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов, комментируя одну из норм проекта новой Конституции Белоруссии.
"Патриотизм — это внутренне выношенное чувство, воспитанное родителями, страной. Патриотизм как долг, обязанность чаще всего оборачивается пустым формализмом", — приводит телеканал "360" слова специалиста.
Светов подчеркнул, что в принципе никто и ничто не мешает белорусам вводить подобные правила. Однако, по мнению эксперта, эта норма вряд ли остановит жителей республики уезжать туда, где им комфортнее, — в Евросоюз или же в Россию.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что был опубликован проект новой Конституции Белоруссии. Документ, в частности, предусматривает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Также предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.
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