Политолог Светов указал на спорный пункт в проекте новой Конституции Белоруссии

Нельзя навязать патриотизм на законодательном уровне, так как это чувство должно воспитываться в человеке родителями и страной. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов, комментируя одну из норм проекта новой Конституции Белоруссии.

"Патриотизм — это внутренне выношенное чувство, воспитанное родителями, страной. Патриотизм как долг, обязанность чаще всего оборачивается пустым формализмом", — приводит телеканал "360" слова специалиста.

Светов подчеркнул, что в принципе никто и ничто не мешает белорусам вводить подобные правила. Однако, по мнению эксперта, эта норма вряд ли остановит жителей республики уезжать туда, где им комфортнее, — в Евросоюз или же в Россию.