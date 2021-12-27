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Политолог Светов указал на спорный пункт в проекте новой Конституции Белоруссии

При этом эксперт отметил, что в принципе никто и ничто не мешает белорусам вводить подобные правила. Однако, по его мнению, это вряд ли остановит жителей республики уезжать туда, где им комфортнее.

27 декабря, 18:08
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Нельзя навязать патриотизм на законодательном уровне, так как это чувство должно воспитываться в человеке родителями и страной. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов, комментируя одну из норм проекта новой Конституции Белоруссии.

"Патриотизм — это внутренне выношенное чувство, воспитанное родителями, страной. Патриотизм как долг, обязанность чаще всего оборачивается пустым формализмом", — приводит телеканал "360" слова специалиста.

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Светов подчеркнул, что в принципе никто и ничто не мешает белорусам вводить подобные правила. Однако, по мнению эксперта, эта норма вряд ли остановит жителей республики уезжать туда, где им комфортнее, — в Евросоюз или же в Россию.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что был опубликован проект новой Конституции Белоруссии. Документ, в частности, предусматривает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Также предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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