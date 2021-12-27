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В работе Telegram произошёл сбой

Пользователи жалуются на трудности с подключением к серверам и получением сообщений.

27 декабря, 17:47

© Pixabay

В работе мессенджера Telegram снова произошёл сбой. Как следует из данных мониторингового сервиса Downdetector, большая часть пользователей жалуется на проблемы в работе приложения.

Также юзеры сообщают о проблемах с подключением к серверам и получением сообщений. Судя по карте сбоев, наибольшие проблемы испытывают пользователи из России (в основном москвичи и петербуржцы), а также Украины и Молдовы. По состоянию на 20:20 по московскому времени в общей сложности было зафиксировано 1 323 жалобы о сбоях в работе мессенджера.

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Последний раз в Telegram были зафиксированы сбои 3 и 4 декабря. Наибольшее число жалоб на работу мессенджера также поступало из России, Белоруссии и с Украины. Незадолго до этого неполадки были зафиксированы ещё в Instagram.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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