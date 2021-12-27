В работе Telegram произошёл сбой

В работе мессенджера Telegram снова произошёл сбой. Как следует из данных мониторингового сервиса Downdetector, большая часть пользователей жалуется на проблемы в работе приложения.

Также юзеры сообщают о проблемах с подключением к серверам и получением сообщений. Судя по карте сбоев, наибольшие проблемы испытывают пользователи из России (в основном москвичи и петербуржцы), а также Украины и Молдовы. По состоянию на 20:20 по московскому времени в общей сложности было зафиксировано 1 323 жалобы о сбоях в работе мессенджера.