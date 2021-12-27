В работе Telegram произошёл сбой
Пользователи жалуются на трудности с подключением к серверам и получением сообщений.
© Pixabay
В работе мессенджера Telegram снова произошёл сбой. Как следует из данных мониторингового сервиса Downdetector, большая часть пользователей жалуется на проблемы в работе приложения.
Также юзеры сообщают о проблемах с подключением к серверам и получением сообщений. Судя по карте сбоев, наибольшие проблемы испытывают пользователи из России (в основном москвичи и петербуржцы), а также Украины и Молдовы. По состоянию на 20:20 по московскому времени в общей сложности было зафиксировано 1 323 жалобы о сбоях в работе мессенджера.
Последний раз в Telegram были зафиксированы сбои 3 и 4 декабря. Наибольшее число жалоб на работу мессенджера также поступало из России, Белоруссии и с Украины. Незадолго до этого неполадки были зафиксированы ещё в Instagram.
Лента новостей
Жена основателя "Спутник и погром" Просвирнина оценила фото его "предсмертной записки"
сегодня в 17:45
"Наши ментальные традиции": Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении ОРВИ
сегодня в 17:40
Ищут шестой час: Лайф публикует видео с места поисков упавшего в Удмуртии вертолёта Ми-2
сегодня в 17:35
Комментариев: 0