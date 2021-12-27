Новый "триумф": Кличко поздравил украинцев с наступающим 2222-м годом
Градоначальник так и не смог назвать год, который весь мир собирается встречать.
Фото © YouTube / Николаевские новости
Мэр Киева Виталий Кличко со сцены поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Вот только он вновь оговорился и поспешил аж на целых 200 лет. Видео его очередного "триумфа" появилось в Сети.
"С хорошим настроением встречаем новый... 2220-й... 2222-й год!" — сказал Кличко, но так и не смог назвать год, на пороге которого стоит весь мир.
А ранее Кличко оговорился и пообещал посыпать дороги Киева снегом для борьбы с гололёдом. Мэр киевской столицы попросту перепутал слова "снег" и "соль" — последней обрабатывают улицы зимой.
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