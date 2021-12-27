Мэр Киева Виталий Кличко со сцены поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Вот только он вновь оговорился и поспешил аж на целых 200 лет. Видео его очередного "триумфа" появилось в Сети.

"С хорошим настроением встречаем новый... 2220-й... 2222-й год!" — сказал Кличко, но так и не смог назвать год, на пороге которого стоит весь мир.