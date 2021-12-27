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"Спартак" на выезде переиграл "Торпедо", одержав третью подряд победу в КХЛ

Тем не менее красно-белые продолжают находиться на седьмой строчке Западной конференции.

27 декабря, 18:19

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на выезде обыграл нижегородское "Торпедо" со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счёт в середине первого периода открыл Иван Дроздов, однако в самом начале второго игрового отрезка равенство на табло восстановил Кен Агостино. Судьбу встречи решил гол Дмитрия Кугрышева, который и принёс победу "Спартаку", а точку в матче поставила шайба Хохлачёва.

"Спартак" в гостях обыграл "Сочи" в регулярном чемпионате КХЛ

"Спартак" в гостях обыграл "Сочи" в регулярном чемпионате КХЛ

Отметим, перед заключительным поединком года (против "Локомотива") "Спартак" располагается на седьмой строчке Западной конференции, тогда как "Торпедо" — на две позиции ниже.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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