"Спартак" на выезде переиграл "Торпедо", одержав третью подряд победу в КХЛ

Московский "Спартак" на выезде обыграл нижегородское "Торпедо" со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счёт в середине первого периода открыл Иван Дроздов, однако в самом начале второго игрового отрезка равенство на табло восстановил Кен Агостино. Судьбу встречи решил гол Дмитрия Кугрышева, который и принёс победу "Спартаку", а точку в матче поставила шайба Хохлачёва.