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Набиуллина оценила данные о планах ЦБ ввести контроль за переводами россиян с 2022 года

Работа направлена на пресечение деятельности нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид, объяснила она.

27 декабря, 18:20
<p>Эльвира Набиуллина. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Эльвира Набиуллина. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала сообщения о планах ЦБ запрашивать у банков сведения обо всех денежных переводах россиян, в том числе персональные данные отправителей и получателей. Она подчеркнула, что вводить тотальный контроль за платежами физических лиц, малого бизнеса регулятор не собирается.

"Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы работаем сейчас с несколькими банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, чтобы банки эффективно могли выстраивать здесь работу. Но речь не идёт о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае", — объяснила Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-1".

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Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ЦБ намерен начать контролировать все переводы между физическими лицами. Регулятор, по данным издания, разослал кредитным организациям новую форму отчётности о транзакциях россиян. Позднее Банк России подтвердил отправку новой формы отчётности, но объяснил, что нововведение не предусматривает тотального контроля за платежами физлиц.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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