Набиуллина оценила данные о планах ЦБ ввести контроль за переводами россиян с 2022 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала сообщения о планах ЦБ запрашивать у банков сведения обо всех денежных переводах россиян, в том числе персональные данные отправителей и получателей. Она подчеркнула, что вводить тотальный контроль за платежами физических лиц, малого бизнеса регулятор не собирается.

"Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы работаем сейчас с несколькими банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, чтобы банки эффективно могли выстраивать здесь работу. Но речь не идёт о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае", — объяснила Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-1".