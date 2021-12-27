Назван неочевидный симптом заражения "омикроном", который заметен на коже

Сыпь на коже может сигнализировать о заражении штаммом коронавируса "омикрон". К такому выводу пришли журналисты британской газеты Daily Express, изучив данные медицинского приложения ZOE COVID Study, с помощью которого заражённые инфекцией пациенты описывают симптомы.

При этом уточняется, что высыпания у многих отличаются. Так, одни пациенты жалуются на сильный зуд, а другие отмечают, что припухлости на коже вообще никак их не беспокоят. В статье также говорится, что сыпь, как правило, появляется на ранних стадиях болезни и сохраняется на протяжении долгого времени.

Помимо кожных высыпаний, к признакам заражения омикрон-штаммом пациенты также относят заложенность носа, сухой кашель и боли в пояснице.