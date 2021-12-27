Байден заявил о беспокойстве из-за "омикрона", но призвал не паниковать
Глава государства также уточнил, что власти Штатов готовы к сопротивлению этой мутации.
Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker
Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" не должно вызывать паники среди населения, заявил президент США Джо Байден.
"Омикрон" вызывает беспокойство, но не должен быть причиной паники", — отметил американский лидер во время общения с губернаторами, мероприятие транслировал Белый дом на своём сайте.
Кроме того, Байден также уточнил, что власти Штатов готовы к сопротивлению омикрон-штамму ковида, связав это с вакцинированием. Хозяин Белого дома заверил, что страна сможет избежать "того, что было в марте 2020 года". Он подчеркнул, что сейчас власти знают, что нужно делать для спасения жизней, защиты людей, для продолжения работы школ и предприятий. По его оценке, им просто нужно не отвлекаться и продолжить совместную работу. Он также обратился к губернаторам с призывом: "Если вам что-то нужно, скажите. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать вас".
Ранее сообщалось, что учёные выявили самый ранний признак заражения омикрон-штаммом ковида. Также при этом варианте вируса у человека могут появиться болезненные ощущения в области поясницы.
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