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Байден заявил о беспокойстве из-за "омикрона", но призвал не паниковать

Глава государства также уточнил, что власти Штатов готовы к сопротивлению этой мутации.

27 декабря, 18:40
<p>Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker</p>

Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker

Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" не должно вызывать паники среди населения, заявил президент США Джо Байден.

"Омикрон" вызывает беспокойство, но не должен быть причиной паники", — отметил американский лидер во время общения с губернаторами, мероприятие транслировал Белый дом на своём сайте.

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Кроме того, Байден также уточнил, что власти Штатов готовы к сопротивлению омикрон-штамму ковида, связав это с вакцинированием. Хозяин Белого дома заверил, что страна сможет избежать "того, что было в марте 2020 года". Он подчеркнул, что сейчас власти знают, что нужно делать для спасения жизней, защиты людей, для продолжения работы школ и предприятий. По его оценке, им просто нужно не отвлекаться и продолжить совместную работу. Он также обратился к губернаторам с призывом: "Если вам что-то нужно, скажите. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать вас".

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Ранее сообщалось, что учёные выявили самый ранний признак заражения омикрон-штаммом ковида. Также при этом варианте вируса у человека могут появиться болезненные ощущения в области поясницы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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