Байден заявил о беспокойстве из-за "омикрона", но призвал не паниковать

Кроме того, Байден также уточнил, что власти Штатов готовы к сопротивлению омикрон-штамму ковида, связав это с вакцинированием. Хозяин Белого дома заверил, что страна сможет избежать "того, что было в марте 2020 года". Он подчеркнул, что сейчас власти знают, что нужно делать для спасения жизней, защиты людей, для продолжения работы школ и предприятий. По его оценке, им просто нужно не отвлекаться и продолжить совместную работу. Он также обратился к губернаторам с призывом: "Если вам что-то нужно, скажите. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать вас".