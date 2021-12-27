Российский разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту рекордные 36 спутников OneWeb

Российский разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту рекордные 36 спутников связи OneWeb после запуска с Байконура. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло в соответствии с циклограммой", — отметили в госкорпорации.

Всего за 2021 год "Роскосмос" провёл восемь пусковых кампаний по программе OneWeb — пять с космодрома Восточный и три с Байконура. Российские средства выведения доставили на орбиту 318 аппаратов. Всего же на орбите находится 394 спутника.