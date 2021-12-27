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Российский разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту рекордные 36 спутников OneWeb

В "Роскосмосе" отметили, что всего за 2021 год провели восемь пусковых кампаний по данной программе.

27 декабря, 19:12
<p>Российский разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту рекордные 36 спутников OneWeb. Кадр видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1475487897113477122" target="_blank" rel="noopener noreferrer">roscosmos</a></p>

Российский разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту рекордные 36 спутников OneWeb. Кадр видео © Twitter / roscosmos

Российский разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту рекордные 36 спутников связи OneWeb после запуска с Байконура. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло в соответствии с циклограммой", — отметили в госкорпорации.

Всего за 2021 год "Роскосмос" провёл восемь пусковых кампаний по программе OneWeb — пять с космодрома Восточный и три с Байконура. Российские средства выведения доставили на орбиту 318 аппаратов. Всего же на орбите находится 394 спутника.

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Напомним, 27 декабря в 16:10 мск ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с Байконура. Чуть больше чем через девять минут разгонный блок с аппаратами отделился от третьей ступени ракеты.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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