Российский разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту рекордные 36 спутников OneWeb
В "Роскосмосе" отметили, что всего за 2021 год провели восемь пусковых кампаний по данной программе.
Российский разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту рекордные 36 спутников OneWeb. Кадр видео © Twitter / roscosmos
Российский разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту рекордные 36 спутников связи OneWeb после запуска с Байконура. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
"Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло в соответствии с циклограммой", — отметили в госкорпорации.
Всего за 2021 год "Роскосмос" провёл восемь пусковых кампаний по программе OneWeb — пять с космодрома Восточный и три с Байконура. Российские средства выведения доставили на орбиту 318 аппаратов. Всего же на орбите находится 394 спутника.
Напомним, 27 декабря в 16:10 мск ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с Байконура. Чуть больше чем через девять минут разгонный блок с аппаратами отделился от третьей ступени ракеты.
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