Во Франции сократят минимальный срок для ревакцинации от ковида до трёх месяцев
Решение властей об изменениях связано со стремительным распространением омикрон-штамма.
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Во Франции решили сократить минимальный срок ревакцинации от коронавирусной инфекции до трёх месяцев. Об этом объявил премьер-министр страны Жан Кастекс.
"Начиная со вторника будет достаточно трёхмесячной паузы после второй вакцинации, чтобы сделать бустерную прививку", — сказал он журналистам.
До этого период между ревакцинациями составлял не менее четырёх месяцев. Кастекс пояснил, что решение властей об изменениях связано со стремительным распространением омикрон-штамма коронавируса.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в мире сделано почти девять миллиардов прививок от ковида. В США полностью вакцинировалось 61,7%, во Франции — 79,6%, ФРГ — 70,9%, Великобритании — 70,7%.
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