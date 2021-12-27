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Во Франции сократят минимальный срок для ревакцинации от ковида до трёх месяцев

Решение властей об изменениях связано со стремительным распространением омикрон-штамма.

27 декабря, 19:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Во Франции решили сократить минимальный срок ревакцинации от коронавирусной инфекции до трёх месяцев. Об этом объявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Начиная со вторника будет достаточно трёхмесячной паузы после второй вакцинации, чтобы сделать бустерную прививку", — сказал он журналистам.

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До этого период между ревакцинациями составлял не менее четырёх месяцев. Кастекс пояснил, что решение властей об изменениях связано со стремительным распространением омикрон-штамма коронавируса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в мире сделано почти девять миллиардов прививок от ковида. В США полностью вакцинировалось 61,7%, во Франции — 79,6%, ФРГ — 70,9%, Великобритании — 70,7%.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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