Во Франции сократят минимальный срок для ревакцинации от ковида до трёх месяцев

Во Франции решили сократить минимальный срок ревакцинации от коронавирусной инфекции до трёх месяцев. Об этом объявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Начиная со вторника будет достаточно трёхмесячной паузы после второй вакцинации, чтобы сделать бустерную прививку", — сказал он журналистам.

До этого период между ревакцинациями составлял не менее четырёх месяцев. Кастекс пояснил, что решение властей об изменениях связано со стремительным распространением омикрон-штамма коронавируса.