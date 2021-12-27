Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом
Пьер де Голль подчеркнул сильную дружбу между Францией и Россией, которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками, но существовала в душах французов долгое время.
Президент РФ Владимир Путин. © Kremlin.ru
Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля — Пьер де Голль — назвал российского лидера Владимира Путина большим президентом своей страны.
Посол РФ во Франции Алексей Мешков в понедельник, 27 декабря, передал поздравление от Путина сыну Шарля де Голля Филиппу, который 28 декабря отметит столетний юбилей. Поздравления и подарки за отца получил Пьер де Голль, который прибыл в резиденцию российского посла со своей супругой.
"Я очень тронут вниманием президента Путина, вниманием господина посла. Для меня это повод подчеркнуть сильную дружбу между Францией и Россией, которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками. Это дружба существовала в душах, в менталитете французов на протяжении длительного времени", — сказал журналистам внук генерала Шарля де Голля.
Кроме того, он высказал приверженность идее Европы от Атлантики до Урала, о которой заявлял первый президент Пятой Французской республики. Пьер де Голль также добавил, что хотел бы, чтобы общество вернулось к фундаментальным ценностям, которые были потеряны в Европе и во Франции. Это ценности семьи, традиций и достоинства, подчеркнул он.
"Я также думаю, что президент Путин — большой лидер, большой президент для своей страны", — заметил Пьер де Голль.
По его словам, некоторые страны невозможно понять без понимания их истории, их культуры, менталитета и языка.
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