После гибели основателя "Спутника и погрома" Просвирнина следователи опрашивают его жену

Следователи опрашивают супругу погибшего основателя проекта "Спутник и погром" Егора Просвирнина. Об этом сообщает издание kp.ru. Отмечается, что именно Марина Урусова может наиболее подробно рассказать правоохранителям о случившемся. Стоит отметить, что незадолго до своей смерти Просвирнин писал неоднозначные посты, связанные с избранницей.

"Вы живёте с женщиной днём и ночью в течение шести лет, а потом вдруг оказывается, что вы её совсем не знали. Довольно неприятное ощущение, надеюсь, вы этого никогда не почувствуете... Впервые за шесть лет она (в пьяном виде) сказала какие-то мерзкие, русофобские вещи. Я серьёзно думаю, стоит ли этой женщине воспитывать моих детей или нет", — подчёркивал мужчина в "Твиттере".

При этом детей у пары не было. Один из знакомых Просвирнина анонимно рассказал подробности его отношений с Урусовой. По его словам, они познакомились в 2015 году и через несколько месяцев поехали отдыхать в Крым.

"Марина его ровесница (Просвирнину было 35 лет. — Прим. Лайфа). Она очень яркая, женственная блондинка, которая иногда позволяла себе глубокие декольте, что не совсем вяжется с идеями, которые постулирует Егор и его соратники. После встречи с ней он стремительно стал худеть. До знакомства с Мариной Егор иногда набирал вес в 160 килограммов, а после встречи с ней резко похудел", — сообщил товарищ погибшего.

Он добавил, что отношения между Просвирниным и Урусовой складывались волнообразно: они то брали паузу, то снова сходились. Кроме того, пара вместе работала над различными проектами. В сентябре этого года Просвирнин и Урусова поженились.