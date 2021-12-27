После гибели основателя "Спутника и погрома" Просвирнина следователи опрашивают его жену
По некоторым данным, у пары были непростые отношения. Кроме того, погибший незадолго до смерти писал неоднозначные посты, связанные с избранницей.
Егор Просвирнин с женой Мариной Урусовой © Facebook / Егор Просвирнин
Следователи опрашивают супругу погибшего основателя проекта "Спутник и погром" Егора Просвирнина. Об этом сообщает издание kp.ru. Отмечается, что именно Марина Урусова может наиболее подробно рассказать правоохранителям о случившемся. Стоит отметить, что незадолго до своей смерти Просвирнин писал неоднозначные посты, связанные с избранницей.
"Вы живёте с женщиной днём и ночью в течение шести лет, а потом вдруг оказывается, что вы её совсем не знали. Довольно неприятное ощущение, надеюсь, вы этого никогда не почувствуете... Впервые за шесть лет она (в пьяном виде) сказала какие-то мерзкие, русофобские вещи. Я серьёзно думаю, стоит ли этой женщине воспитывать моих детей или нет", — подчёркивал мужчина в "Твиттере".
При этом детей у пары не было. Один из знакомых Просвирнина анонимно рассказал подробности его отношений с Урусовой. По его словам, они познакомились в 2015 году и через несколько месяцев поехали отдыхать в Крым.
"Марина его ровесница (Просвирнину было 35 лет. — Прим. Лайфа). Она очень яркая, женственная блондинка, которая иногда позволяла себе глубокие декольте, что не совсем вяжется с идеями, которые постулирует Егор и его соратники. После встречи с ней он стремительно стал худеть. До знакомства с Мариной Егор иногда набирал вес в 160 килограммов, а после встречи с ней резко похудел", — сообщил товарищ погибшего.
Он добавил, что отношения между Просвирниным и Урусовой складывались волнообразно: они то брали паузу, то снова сходились. Кроме того, пара вместе работала над различными проектами. В сентябре этого года Просвирнин и Урусова поженились.
Напомним, что тело основателя проекта "Спутник и погром" нашли под окнами жилого дома на Тверском бульваре днём 27 декабря. Лайф публиковал видео с места происшествия. Причины и подробности произошедшего выясняются, 35-летний журналист мог свести счёты с жизнью. Ранее стало известно, что перед гибелью Просвирнин жаловался на проблемы с женой.
В 2017 году Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал несколько крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, среди которых оказался "Спутник и погром", а за пару лет до этого в квартире Просвирнина прошёл обыск по делу об экстремизме, возбуждённому после одной из публикаций. Сам он заявлял, что следствие не нашло у него дома ни экстремистской литературы, ни символики.
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